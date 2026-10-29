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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 29
At-Tur
29
52:29
فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون ٢٩
فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍۢ وَلَا مَجْنُونٍ ٢٩
فَذَكِّرۡ
ﳂ
فَمَآ
ﳃ
أَنتَ
ﳄ
بِنِعۡمَتِ
ﳅ
رَبِّكَ
ﳆ
بِكَاهِنٖ
ﳇ
وَلَا
ﳈ
مَجۡنُونٍ
ﳉ
٢٩
ﳊ
[29] ดังนั้น จงกล่าวเตือน (พวกเขาเถิด)เนื่องเพราะความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้ามิได้เป็นโหร และมิได้เป็นบ้า
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Tafsir Fathul Majid
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