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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 28
At-Tur
28
52:28
انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم ٢٨
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٨
إِنَّا
ﲷ
كُنَّا
ﲸ
مِن
ﲹ
قَبۡلُ
ﲺ
نَدۡعُوهُۖ
ﲻﲼ
إِنَّهُۥ
ﲽ
هُوَ
ﲾ
ٱلۡبَرُّ
ﲿ
ٱلرَّحِيمُ
ﳀ
٢٨
ﳁ
[28] แท้จริง ก่อนหน้านี้เราได้วิงวอนต่อพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผู้ทรงเมตตาเสมอ
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