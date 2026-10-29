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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 27
At-Tur
27
52:27
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ٢٧
فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٧
فَمَنَّ
ﲰ
ٱللَّهُ
ﲱ
عَلَيۡنَا
ﲲ
وَوَقَىٰنَا
ﲳ
عَذَابَ
ﲴ
ٱلسَّمُومِ
ﲵ
٢٧
ﲶ
[27] ดังนั้น อัลลอฮฺได้ทรงโปรดปรานแก่เราและได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งลมร้อน
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