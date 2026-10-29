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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 25
At-Tur
25
52:25
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٢٥
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَسَآءَلُونَ ٢٥
وَأَقۡبَلَ
ﲢ
بَعۡضُهُمۡ
ﲣ
عَلَىٰ
ﲤ
بَعۡضٖ
ﲥ
يَتَسَآءَلُونَ
ﲦ
٢٥
ﲧ
[25] และบางคนในหมู่พวกเขาจะหันหน้าเข้าหากัน สอบถามซึ่งกันและกัน
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Tafsir Fathul Majid
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