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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 24
At-Tur
24
52:24
۞ ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لولو مكنون ٢٤
۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌۭ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌۭ مَّكْنُونٌۭ ٢٤
۞ وَيَطُوفُ
ﲙ ﲚ
عَلَيۡهِمۡ
ﲛ
غِلۡمَانٞ
ﲜ
لَّهُمۡ
ﲝ
كَأَنَّهُمۡ
ﲞ
لُؤۡلُؤٞ
ﲟ
مَّكۡنُونٞ
ﲠ
٢٤
ﲡ
[24] มีเด็กวัยรุ่นของพวกเขาวนเวียนรับใช้พวกเขาเสมือนว่าพวกเขา เช่นไข่มุกถูกปกปิดไว้
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