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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 19
At-Tur
19
52:19
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ١٩
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩
كُلُواْ
ﱥ
وَٱشۡرَبُواْ
ﱦ
هَنِيٓـَٔۢا
ﱧ
بِمَا
ﱨ
كُنتُمۡ
ﱩ
تَعۡمَلُونَ
ﱪ
١٩
ﱫ
[19] พวกเจ้าจงกิน จงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้
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Tafsir Fathul Majid
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