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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 17
At-Tur
17
52:17
ان المتقين في جنات ونعيم ١٧
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍۢ وَنَعِيمٍۢ ١٧
إِنَّ
ﱖ
ٱلۡمُتَّقِينَ
ﱗ
فِي
ﱘ
جَنَّٰتٖ
ﱙ
وَنَعِيمٖ
ﱚ
١٧
ﱛ
[17] แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ และความสุขสำราญ
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Tafsir Fathul Majid
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