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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 14
At-Tur
14
52:14
هاذه النار التي كنتم بها تكذبون ١٤
هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤
هَٰذِهِ
ﳄ
ٱلنَّارُ
ﳅ
ٱلَّتِي
ﳆ
كُنتُم
ﳇ
بِهَا
ﳈ
تُكَذِّبُونَ
ﳉ
١٤
ﳊ
[14] นี่คือไฟนรก ซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธมัน
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Tafsir Fathul Majid
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