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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 13
At-Tur
13
52:13
يوم يدعون الى نار جهنم دعا ١٣
يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٣
يَوۡمَ
ﲽ
يُدَعُّونَ
ﲾ
إِلَىٰ
ﲿ
نَارِ
ﳀ
جَهَنَّمَ
ﳁ
دَعًّا
ﳂ
١٣
ﳃ
[13] วันที่พวกเขาจะถูกผลักลงนรกญะฮันนัมอย่างผลักไสไล่ส่ง
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