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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 11
At-Tur
11
52:11
فويل يوميذ للمكذبين ١١
فَوَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١١
فَوَيۡلٞ
ﲳ
يَوۡمَئِذٖ
ﲴ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲵ
١١
ﲶ
[11] ดังนั้น ความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ
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