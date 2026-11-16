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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tawbah อายาห์ 129
At-Tawbah
129
9:129
فان تولوا فقل حسبي الله لا الاه الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ١٢٩
فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٢٩
فَإِن
ﲫ
تَوَلَّوۡاْ
ﲬ
فَقُلۡ
ﲭ
حَسۡبِيَ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
لَآ
ﲰ
إِلَٰهَ
ﲱ
إِلَّا
ﲲ
هُوَۖ
ﲳﲴ
عَلَيۡهِ
ﲵ
تَوَكَّلۡتُۖ
ﲶﲷ
وَهُوَ
ﲸ
رَبُّ
ﲹ
ٱلۡعَرۡشِ
ﲺ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲻ
١٢٩
ﲼ
[129] พากพวกเขาผินหลังให้ ก็จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า อัลลอฮฺนั้นเป็นที่พอเพียงแก่ฉันแล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น แด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันขอมอบหมาย และพระองค์คือเจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ่
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