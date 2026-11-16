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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tawbah อายาห์ 128
At-Tawbah
128
9:128
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم ١٢٨
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌۭ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١٢٨
لَقَدۡ
ﲜ
جَآءَكُمۡ
ﲝ
رَسُولٞ
ﲞ
مِّنۡ
ﲟ
أَنفُسِكُمۡ
ﲠ
عَزِيزٌ
ﲡ
عَلَيۡهِ
ﲢ
مَا
ﲣ
عَنِتُّمۡ
ﲤ
حَرِيصٌ
ﲥ
عَلَيۡكُم
ﲦ
بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲧ
رَءُوفٞ
ﲨ
رَّحِيمٞ
ﲩ
١٢٨
ﲪ
[128] แท้จริงมีรอซูลคนหนึ่งจากพวกท่านเองได้มาหาพวกท่านแล้ว เป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยาก เป็นผู้ห่วงใยในพวกท่าน เป็นผู้เมตตา ผู้กรุณาสงสาร ต่อบรรดาผู้ศรัทธา
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