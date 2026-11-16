Всевышний поведал о том, как ведут себя лицемеры и правоверные, когда ниспосылается очередное кораническое откровение, и подчеркнул различия в их поведении. Коранические аяты содержат повеления и запреты, повествуют об Аллахе и рассказывают истории о сокровенном, а также призывают к участию в джихаде. Когда ниспосылаются подобные откровения, лицемеры спрашивают тех, кто уверовал: «Чья вера стала сильнее после ниспослания этих аятов?» Всевышний разъяснил, что после ниспослания очередных аятов вера усилилась у тех, кто уверовал прежде. Они приобрели новые познания, постигли смысл очередного откровения, уверовали в него и стали поступать в соответствии с его требованиями. Они загорелись желанием творить добро и удержаться от зла. Они принялись поздравлять друг друга с тем, что Аллах почтил их очередными аятами, помог им понять их и выполнить содержащиеся в них предписания. Все это свидетельствует о том, что груди верующих были раскрыты для Его аятов, сердца их были преисполнены уверенности, а сами они были готовы тотчас покориться любому велению своего Господа. Что же касается грешников, сердца которых были поражены сомнением и лицемерием, то ниспослание очередных аятов лишь усугубило их болезнь и приумножило их сомнение. Они отказались уверовать в эти аяты, отвергли их и отвернулись от них, и такое отношение усугубило их болезнь и еще больше приблизило их к погибели. В конце концов, Аллах запечатал их сердца, и они расстались с жизнью неверующими. Они не захотели уверовать в Божьи знамения и ослушались Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и поэтому Аллах подверг их наказанию и поселил в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся со своим Господом.