ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tawbah อายาห์ 124
At-Tawbah
124
9:124
واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هاذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون ١٢٤
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًۭا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًۭا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٢٤
وَإِذَا
ﱓ
مَآ
ﱔ
أُنزِلَتۡ
ﱕ
سُورَةٞ
ﱖ
فَمِنۡهُم
ﱗ
مَّن
ﱘ
يَقُولُ
ﱙ
أَيُّكُمۡ
ﱚ
زَادَتۡهُ
ﱛ
هَٰذِهِۦٓ
ﱜ
إِيمَٰنٗاۚ
ﱝﱞ
فَأَمَّا
ﱟ
ٱلَّذِينَ
ﱠ
ءَامَنُواْ
ﱡ
فَزَادَتۡهُمۡ
ﱢ
إِيمَٰنٗا
ﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
يَسۡتَبۡشِرُونَ
ﱥ
١٢٤
ﱦ
[124] และเมื่อมีบทหนึ่งบทใดของอัลกุรอานถูกประทานลงมา ดังนั้น ในหมู่พวกเขามีผู้กล่าวขึ้นว่า มีใครบ้างในพวกท่านที่บทนี้ทำให้ศรัทธาเพิ่มขึ้น สำหรับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธานั้น บทนี้ได้ทำให้การศรัทธาเพิ่มขึ้นแก่พวกเขา แล้วพวกเขาก็มีความปิติยินดี
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน