В этом аяте содержится еще одно кораническое наставление. После разъяснения того, кто должен принимать участие в боевых действиях, Всевышний Аллах разъяснил, что начинать сражаться надо с неверующими, которые живут вблизи мусульман. И во время военных действий мусульмане должны проявлять суровость, смелость и стойкость. Они также должны знать, что Аллах оказывает Своим рабам поддержку в зависимости от их богобоязненности. И если они будут исповедовать богобоязненность, то Он окажет им поддержку и поможет им одолеть противника. Повеление сражаться с неверующими, которые находятся вблизи мусульман, имеет общий смысл. Но если целесообразно начать боевые действия против неверующих, которые находятся далеко от мусульман, то разрешается поступать так, причем причин для этого может быть очень много.