ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tawbah อายาห์ 117
At-Tawbah
117
9:117
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم ١١٧
لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِىِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍۢ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١١٧
لَّقَد
ﲨ
تَّابَ
ﲩ
ٱللَّهُ
ﲪ
عَلَى
ﲫ
ٱلنَّبِيِّ
ﲬ
وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ
ﲭ
وَٱلۡأَنصَارِ
ﲮ
ٱلَّذِينَ
ﲯ
ٱتَّبَعُوهُ
ﲰ
فِي
ﲱ
سَاعَةِ
ﲲ
ٱلۡعُسۡرَةِ
ﲳ
مِنۢ
ﲴ
بَعۡدِ
ﲵ
مَا
ﲶ
كَادَ
ﲷ
يَزِيغُ
ﲸ
قُلُوبُ
ﲹ
فَرِيقٖ
ﲺ
مِّنۡهُمۡ
ﲻ
ثُمَّ
ﲼ
تَابَ
ﲽ
عَلَيۡهِمۡۚ
ﲾﲿ
إِنَّهُۥ
ﳀ
بِهِمۡ
ﳁ
رَءُوفٞ
ﳂ
رَّحِيمٞ
ﳃ
١١٧
ﳄ
[117] แท้จริงอัลลอฮฺทรงอภัยโทษให้แก่ท่านนะบี ชาวมุฮาญิรีน และชาวอันศ้อรแล้ว ซึ่งเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเขา (นะบี) ในยามคับขันหลังจากที่จิตใจของชนกลุ่มหนึ่งในพวกเขา เกือบจะหันเหออกจากความจริง แล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาอยู่เสมอ
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน