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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tawbah อายาห์ 116
At-Tawbah
116
9:116
ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ١١٦
إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ١١٦
إِنَّ
ﲔ
ٱللَّهَ
ﲕ
لَهُۥ
ﲖ
مُلۡكُ
ﲗ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲘ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲙﲚ
يُحۡيِۦ
ﲛ
وَيُمِيتُۚ
ﲜﲝ
وَمَا
ﲞ
لَكُم
ﲟ
مِّن
ﲠ
دُونِ
ﲡ
ٱللَّهِ
ﲢ
مِن
ﲣ
وَلِيّٖ
ﲤ
وَلَا
ﲥ
نَصِيرٖ
ﲦ
١١٦
ﲧ
[116] แท้จริงอัลลอฮฺนั้น อำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้เป็น ทรงให้ตายและนอกจากอัลลอฮฺแล้วก็ไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใด ๆ สำหรับพวกท่าน
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