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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tawbah อายาห์ 113
At-Tawbah
113
9:113
ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ١١٣
مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ١١٣
مَا
ﱓ
كَانَ
ﱔ
لِلنَّبِيِّ
ﱕ
وَٱلَّذِينَ
ﱖ
ءَامَنُوٓاْ
ﱗ
أَن
ﱘ
يَسۡتَغۡفِرُواْ
ﱙ
لِلۡمُشۡرِكِينَ
ﱚ
وَلَوۡ
ﱛ
كَانُوٓاْ
ﱜ
أُوْلِي
ﱝ
قُرۡبَىٰ
ﱞ
مِنۢ
ﱟ
بَعۡدِ
ﱠ
مَا
ﱡ
تَبَيَّنَ
ﱢ
لَهُمۡ
ﱣ
أَنَّهُمۡ
ﱤ
أَصۡحَٰبُ
ﱥ
ٱلۡجَحِيمِ
ﱦ
١١٣
ﱧ
[113] ไม่บังควรแก่นะบีและบรรดาผู้ศรัทธาที่จะขออภัยโทษให้แก่พวกตั้งภาคี และแม้ว่าพวกเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดกันก็ตาม ทั้งนี้หลังจากเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วว่า แน่นอนพวกเหล่านั้นเป็นชาวนรก
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