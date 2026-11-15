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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tawbah อายาห์ 112
At-Tawbah
112
9:112
التايبون العابدون الحامدون السايحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المومنين ١١٢
ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلْعَـٰبِدُونَ ٱلْحَـٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلْـَٔامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَـٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢
ٱلتَّٰٓئِبُونَ
ﱁ
ٱلۡعَٰبِدُونَ
ﱂ
ٱلۡحَٰمِدُونَ
ﱃ
ٱلسَّٰٓئِحُونَ
ﱄ
ٱلرَّٰكِعُونَ
ﱅ
ٱلسَّٰجِدُونَ
ﱆ
ٱلۡأٓمِرُونَ
ﱇ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ
ﱈ
وَٱلنَّاهُونَ
ﱉ
عَنِ
ﱊ
ٱلۡمُنكَرِ
ﱋ
وَٱلۡحَٰفِظُونَ
ﱌ
لِحُدُودِ
ﱍ
ٱللَّهِۗ
ﱎﱏ
وَبَشِّرِ
ﱐ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱑ
١١٢
ﱒ
[112] บรรดาผู้กลับเนื้อกลับตัว ผู้กระทำการอิบาดะฮฺผู้กล่าวคำสรรเสริญ ผู้เดินทางเพื่อต่อสู้หรือแสวงหาวิชาความรู้ ผู้รุกัวอฺ ผู้สุญูด ผู้กำชับให้ทำความดี ผู้ห้ามปรามให้ละเว้นความชั่วและบรรดาผุ้รักษาขอบเขตของอัลลอฮฺและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาเถิด
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