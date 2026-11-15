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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tawbah อายาห์ 109
At-Tawbah
109
9:109
افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ١٠٩
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍۢ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٩
أَفَمَنۡ
ﱷ
أَسَّسَ
ﱸ
بُنۡيَٰنَهُۥ
ﱹ
عَلَىٰ
ﱺ
تَقۡوَىٰ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
وَرِضۡوَٰنٍ
ﱾ
خَيۡرٌ
ﱿ
أَم
ﲀ
مَّنۡ
ﲁ
أَسَّسَ
ﲂ
بُنۡيَٰنَهُۥ
ﲃ
عَلَىٰ
ﲄ
شَفَا
ﲅ
جُرُفٍ
ﲆ
هَارٖ
ﲇ
فَٱنۡهَارَ
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
فِي
ﲊ
نَارِ
ﲋ
جَهَنَّمَۗ
ﲌﲍ
وَٱللَّهُ
ﲎ
لَا
ﲏ
يَهۡدِي
ﲐ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲑ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲒ
١٠٩
ﲓ
[109] ผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ และบนความโปรดปรานนั้นดีกว่าหรือว่าผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนริมขอบเหวที่จะพังทลายลง แล้วมันก็พัง นำเขาลงไปในนรกและอัลลอฮฺนั้นจะไม่ชี้แนะทางแก่กลุ่มชนที่อธรรม
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