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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tawbah อายาห์ 108
At-Tawbah
108
9:108
لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ١٠٨
لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًۭا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌۭ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ١٠٨
لَا
ﱜ
تَقُمۡ
ﱝ
فِيهِ
ﱞ
أَبَدٗاۚ
ﱟﱠ
لَّمَسۡجِدٌ
ﱡ
أُسِّسَ
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلتَّقۡوَىٰ
ﱤ
مِنۡ
ﱥ
أَوَّلِ
ﱦ
يَوۡمٍ
ﱧ
أَحَقُّ
ﱨ
أَن
ﱩ
تَقُومَ
ﱪ
فِيهِۚ
ﱫﱬ
فِيهِ
ﱭ
رِجَالٞ
ﱮ
يُحِبُّونَ
ﱯ
أَن
ﱰ
يَتَطَهَّرُواْۚ
ﱱﱲ
وَٱللَّهُ
ﱳ
يُحِبُّ
ﱴ
ٱلۡمُطَّهِّرِينَ
ﱵ
١٠٨
ﱶ
[108] เจ้าอย่าไปร่วมยืนละหมาดในมัสยิดนั้นเป็นอันขาด แน่นอน มัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปยืนละหมาดในนั้น เพราะในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลที่ชอบจะชำระตัวให้บริสุทธิ์ และอัลลอฮฺนั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ
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