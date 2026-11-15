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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tawbah อายาห์ 107
At-Tawbah
107
9:107
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المومنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون ١٠٧
وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًۭا ضِرَارًۭا وَكُفْرًۭا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًۭا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٠٧
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ٱتَّخَذُواْ
ﱂ
مَسۡجِدٗا
ﱃ
ضِرَارٗا
ﱄ
وَكُفۡرٗا
ﱅ
وَتَفۡرِيقَۢا
ﱆ
بَيۡنَ
ﱇ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱈ
وَإِرۡصَادٗا
ﱉ
لِّمَنۡ
ﱊ
حَارَبَ
ﱋ
ٱللَّهَ
ﱌ
وَرَسُولَهُۥ
ﱍ
مِن
ﱎ
قَبۡلُۚ
ﱏﱐ
وَلَيَحۡلِفُنَّ
ﱑ
إِنۡ
ﱒ
أَرَدۡنَآ
ﱓ
إِلَّا
ﱔ
ٱلۡحُسۡنَىٰۖ
ﱕﱖ
وَٱللَّهُ
ﱗ
يَشۡهَدُ
ﱘ
إِنَّهُمۡ
ﱙ
لَكَٰذِبُونَ
ﱚ
١٠٧
ﱛ
[107] และบรรดาผู้ที่ยึดเอามัสยิดหลังหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดความเดือดร้อนและปฏิเสธศรัทธาและก่อให้เกิดการแตกแยกระหว่างบรรดามุมินด้วยกัน และเป็นแหล่งซ่องสุมสำหรับผู้ที่ทำสงครามต่อต้านอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์มาก่อนและแน่นอนพวกเขาจะสาบานว่า เราไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากที่ดี และอัลลอฮฺนั้นทรงเป็นพยานยืนยันว่า แท้จริงพวกเขานั้นเป็นพวกกล่าวเท็จอย่างแน่นอน
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