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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 89
Ash-Shu'ara
89
26:89
الا من اتى الله بقلب سليم ٨٩
إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍۢ ٨٩
إِلَّا
ﱡ
مَنۡ
ﱢ
أَتَى
ﱣ
ٱللَّهَ
ﱤ
بِقَلۡبٖ
ﱥ
سَلِيمٖ
ﱦ
٨٩
ﱧ
[89] เว้นแต่ผู้มาหาอัลลอฮฺด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส
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Tafsir Fathul Majid
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