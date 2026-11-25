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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 88
Ash-Shu'ara
88
26:88
يوم لا ينفع مال ولا بنون ٨٨
يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌۭ وَلَا بَنُونَ ٨٨
يَوۡمَ
ﱚ
لَا
ﱛ
يَنفَعُ
ﱜ
مَالٞ
ﱝ
وَلَا
ﱞ
بَنُونَ
ﱟ
٨٨
ﱠ
[88] วันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อำนวยประโยชน์ได้เลย
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