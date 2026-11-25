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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 87
Ash-Shu'ara
87
26:87
ولا تخزني يوم يبعثون ٨٧
وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٧
وَلَا
ﱕ
تُخۡزِنِي
ﱖ
يَوۡمَ
ﱗ
يُبۡعَثُونَ
ﱘ
٨٧
ﱙ
[87] และทรงอย่าให้ฉันได้รับความอัปยศในวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนชีพ
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