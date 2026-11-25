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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 85
Ash-Shu'ara
85
26:85
واجعلني من ورثة جنة النعيم ٨٥
وَٱجْعَلْنِى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٥
وَٱجۡعَلۡنِي
ﱈ
مِن
ﱉ
وَرَثَةِ
ﱊ
جَنَّةِ
ﱋ
ٱلنَّعِيمِ
ﱌ
٨٥
ﱍ
[85] และทรงทำให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้รับมรดกแห่งสวนสวรรค์อันร่มรื่น
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