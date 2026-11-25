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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 82
Ash-Shu'ara
82
26:82
والذي اطمع ان يغفر لي خطييتي يوم الدين ٨٢
وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٢
وَٱلَّذِيٓ
ﳉ
أَطۡمَعُ
ﳊ
أَن
ﳋ
يَغۡفِرَ
ﳌ
لِي
ﳍ
خَطِيٓـَٔتِي
ﳎ
يَوۡمَ
ﳏ
ٱلدِّينِ
ﳐ
٨٢
ﳑ
[82] และผู้ที่ฉันหวังว่า จะทรงอภัยแก่ฉันซึ่งความผิดพลาดในวันแห่งการตอบแทน
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