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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 81
Ash-Shu'ara
81
26:81
والذي يميتني ثم يحيين ٨١
وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ٨١
وَٱلَّذِي
ﳄ
يُمِيتُنِي
ﳅ
ثُمَّ
ﳆ
يُحۡيِينِ
ﳇ
٨١
ﳈ
[81] และผู้ทรงให้ฉันตายแล้วทรงให้ฉันมีชีวิต
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