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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 79
Ash-Shu'ara
79
26:79
والذي هو يطعمني ويسقين ٧٩
وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ٧٩
وَٱلَّذِي
ﲺ
هُوَ
ﲻ
يُطۡعِمُنِي
ﲼ
وَيَسۡقِينِ
ﲽ
٧٩
ﲾ
[79] และพระองค์ทรงประทานอาหารให้ฉันและทรงให้น้ำดื่มแก่ฉัน
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