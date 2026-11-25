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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 78
Ash-Shu'ara
78
26:78
الذي خلقني فهو يهدين ٧٨
ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨
ٱلَّذِي
ﲵ
خَلَقَنِي
ﲶ
فَهُوَ
ﲷ
يَهۡدِينِ
ﲸ
٧٨
ﲹ
[78] ซึ่งพระองค์ทรงสร้างฉัน แล้วพระองค์ทรงชี้แนะทางแก่ฉัน
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