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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 77
Ash-Shu'ara
77
26:77
فانهم عدو لي الا رب العالمين ٧٧
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّۭ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧٧
فَإِنَّهُمۡ
ﲮ
عَدُوّٞ
ﲯ
لِّيٓ
ﲰ
إِلَّا
ﲱ
رَبَّ
ﲲ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲳ
٧٧
ﲴ
[77] แท้จริงพวกเขาคือศัตรูของฉัน นอกจากพระเจ้าแห่งสากลโลก
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