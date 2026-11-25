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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 76
Ash-Shu'ara
76
26:76
انتم واباوكم الاقدمون ٧٦
أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٦
أَنتُمۡ
ﲪ
وَءَابَآؤُكُمُ
ﲫ
ٱلۡأَقۡدَمُونَ
ﲬ
٧٦
ﲭ
[76] ด้วยตัวของพวกท่านเอง และบรรพบุรุษของพวกท่านแต่กาลก่อน
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