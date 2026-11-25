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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 73
Ash-Shu'ara
73
26:73
او ينفعونكم او يضرون ٧٣
أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ٧٣
أَوۡ
ﲘ
يَنفَعُونَكُمۡ
ﲙ
أَوۡ
ﲚ
يَضُرُّونَ
ﲛ
٧٣
ﲜ
[73] หรือมันให้คุณให้โทษแก่พวกท่านไหม
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