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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 72
Ash-Shu'ara
72
26:72
قال هل يسمعونكم اذ تدعون ٧٢
قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ٧٢
قَالَ
ﲒ
هَلۡ
ﲓ
يَسۡمَعُونَكُمۡ
ﲔ
إِذۡ
ﲕ
تَدۡعُونَ
ﲖ
٧٢
ﲗ
[72] เขา (อิบรอฮีม) กล่าวว่า เมื่อพวกท่านวิงวอนขอ พวกมันได้ยินพวกท่านหรือ?
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