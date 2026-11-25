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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 71
Ash-Shu'ara
71
26:71
قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين ٧١
قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًۭا فَنَظَلُّ لَهَا عَـٰكِفِينَ ٧١
قَالُواْ
ﲋ
نَعۡبُدُ
ﲌ
أَصۡنَامٗا
ﲍ
فَنَظَلُّ
ﲎ
لَهَا
ﲏ
عَٰكِفِينَ
ﲐ
٧١
ﲑ
[71] พวกเขากล่าวว่า เราเคารพภักดีรูปปั้นแล้วเราจะคงเป็นผู้ยึดมั่นต่อมันตลอดไป
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