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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 70
Ash-Shu'ara
70
26:70
اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون ٧٠
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ٧٠
إِذۡ
ﲄ
قَالَ
ﲅ
لِأَبِيهِ
ﲆ
وَقَوۡمِهِۦ
ﲇ
مَا
ﲈ
تَعۡبُدُونَ
ﲉ
٧٠
ﲊ
[70] ขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขา และพวกพ้องของเขาว่า พวกท่านเคารพภักดีอะไร
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