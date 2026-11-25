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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 68
Ash-Shu'ara
68
26:68
وان ربك لهو العزيز الرحيم ٦٨
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٦٨
وَإِنَّ
ﱹ
رَبَّكَ
ﱺ
لَهُوَ
ﱻ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱼ
ٱلرَّحِيمُ
ﱽ
٦٨
ﱾ
[68] และแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ
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Tafsir Fathul Majid
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