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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 67
Ash-Shu'ara
67
26:67
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ٦٧
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٦٧
إِنَّ
ﱯ
فِي
ﱰ
ذَٰلِكَ
ﱱ
لَأٓيَةٗۖ
ﱲﱳ
وَمَا
ﱴ
كَانَ
ﱵ
أَكۡثَرُهُم
ﱶ
مُّؤۡمِنِينَ
ﱷ
٦٧
ﱸ
[67] แท้จริงในการนั้นเป็นสัญญาณอย่างแน่นอน แต่ส่วนมากของพวกเขาไม่เป็นผู้ศรัทธา
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