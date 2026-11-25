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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 66
Ash-Shu'ara
66
26:66
ثم اغرقنا الاخرين ٦٦
ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ٦٦
ثُمَّ
ﱫ
أَغۡرَقۡنَا
ﱬ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﱭ
٦٦
ﱮ
[66] แลเราได้ให้พวกอื่นจมน้ำตาย
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