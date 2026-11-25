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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 65
Ash-Shu'ara
65
26:65
وانجينا موسى ومن معه اجمعين ٦٥
وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ٦٥
وَأَنجَيۡنَا
ﱥ
مُوسَىٰ
ﱦ
وَمَن
ﱧ
مَّعَهُۥٓ
ﱨ
أَجۡمَعِينَ
ﱩ
٦٥
ﱪ
[65] และเราได้ให้มูซาและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาทั้งหมดรอดพ้นไป
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