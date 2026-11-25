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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 64
Ash-Shu'ara
64
26:64
وازلفنا ثم الاخرين ٦٤
وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْـَٔاخَرِينَ ٦٤
وَأَزۡلَفۡنَا
ﱡ
ثَمَّ
ﱢ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﱣ
٦٤
ﱤ
[64] และเราได้ให้พวกอื่น ให้เข้ามาใกล้ ณ ที่นั้น
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