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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 63
Ash-Shu'ara
63
26:63
فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ٦٣
فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍۢ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ٦٣
فَأَوۡحَيۡنَآ
ﱒ
إِلَىٰ
ﱓ
مُوسَىٰٓ
ﱔ
أَنِ
ﱕ
ٱضۡرِب
ﱖ
بِّعَصَاكَ
ﱗ
ٱلۡبَحۡرَۖ
ﱘﱙ
فَٱنفَلَقَ
ﱚ
فَكَانَ
ﱛ
كُلُّ
ﱜ
فِرۡقٖ
ﱝ
كَٱلطَّوۡدِ
ﱞ
ٱلۡعَظِيمِ
ﱟ
٦٣
ﱠ
[63] ดังนั้นเราได้ดลใจมูซาว่า จงฟาดทะเลด้วยไม้เท้าของเจ้า แล้วมันก็ได้แยกออก แต่ละข้างมีสภาพเหมือภูเขาใหญ่
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