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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 62
Ash-Shu'ara
62
26:62
قال كلا ان معي ربي سيهدين ٦٢
قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ ٦٢
قَالَ
ﱊ
كـَلَّآۖ
ﱋﱌ
إِنَّ
ﱍ
مَعِيَ
ﱎ
رَبِّي
ﱏ
سَيَهۡدِينِ
ﱐ
٦٢
ﱑ
[62] เขา (มูซา) ได้กล่าวว่า ไม่หรอก แท้จริงพระเจ้าของฉันทรงอยู่กับฉัน พระองค์จะทรงขี้แนะทางแก่ฉัน
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Tafsir Fathul Majid
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