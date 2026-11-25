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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 61
Ash-Shu'ara
61
26:61
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ٦١
فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٦١
فَلَمَّا
ﱁ
تَرَٰٓءَا
ﱂ
ٱلۡجَمۡعَانِ
ﱃ
قَالَ
ﱄ
أَصۡحَٰبُ
ﱅ
مُوسَىٰٓ
ﱆ
إِنَّا
ﱇ
لَمُدۡرَكُونَ
ﱈ
٦١
ﱉ
[61] ครั้นเมื่อแต่ละฝ่ายได้มองเห็นกัน พวกพ้องของมูซาได้กล่าวว่า แท้จริงเราถูกตามทันแล้ว
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