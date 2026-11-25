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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 59
Ash-Shu'ara
59
26:59
كذالك واورثناها بني اسراييل ٥٩
كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٥٩
كَذَٰلِكَۖ
ﳘﳙ
وَأَوۡرَثۡنَٰهَا
ﳚ
بَنِيٓ
ﳛ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﳜ
٥٩
ﳝ
[59] เช่นนั้นแหละ และเราได้ให้วงศ์วานอิสรออีล ได้รับมรดกครอบครองมัน
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