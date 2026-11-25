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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 56
Ash-Shu'ara
56
26:56
وانا لجميع حاذرون ٥٦
وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَـٰذِرُونَ ٥٦
وَإِنَّا
ﳋ
لَجَمِيعٌ
ﳌ
حَٰذِرُونَ
ﳍ
٥٦
ﳎ
[56] และแท้จริงพวกเราทั้งหมดอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม
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