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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 55
Ash-Shu'ara
55
26:55
وانهم لنا لغايظون ٥٥
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ٥٥
وَإِنَّهُمۡ
ﳇ
لَنَا
ﳈ
لَغَآئِظُونَ
ﳉ
٥٥
ﳊ
[55] และแท้จริงพวกเขาทำให้เราเกิดโทษะ
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