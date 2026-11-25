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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 54
Ash-Shu'ara
54
26:54
ان هاولاء لشرذمة قليلون ٥٤
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌۭ قَلِيلُونَ ٥٤
إِنَّ
ﳂ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳃ
لَشِرۡذِمَةٞ
ﳄ
قَلِيلُونَ
ﳅ
٥٤
ﳆ
[54] (และว่า) แท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นหมู่ชนส่วนน้อย
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