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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 53
Ash-Shu'ara
53
26:53
فارسل فرعون في المداين حاشرين ٥٣
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ٥٣
فَأَرۡسَلَ
ﲼ
فِرۡعَوۡنُ
ﲽ
فِي
ﲾ
ٱلۡمَدَآئِنِ
ﲿ
حَٰشِرِينَ
ﳀ
٥٣
ﳁ
[53] แล้วฟิรเอานฺส่งคนไปตามหัวเมืองต่างๆ ให้มาร่วมชุมนุม
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Tafsir Fathul Majid
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