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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ash-Shu'ara อายาห์ 52
Ash-Shu'ara
52
26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢
۞ وَأَوۡحَيۡنَآ
ﲲ ﲳ
إِلَىٰ
ﲴ
مُوسَىٰٓ
ﲵ
أَنۡ
ﲶ
أَسۡرِ
ﲷ
بِعِبَادِيٓ
ﲸ
إِنَّكُم
ﲹ
مُّتَّبَعُونَ
ﲺ
٥٢
ﲻ
[52] แลเราได้ดลใจให้มูซาออกเดินทาง ในเวลากลางคืนพร้อมกับปวงบ่าวของข้าแท้จริงพวกเจ้ากำลังถูกติดตาม
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